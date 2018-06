Titan Quest (Switch) : un trailer et une date

Relancé il y a peu grâce à des versions PlayStation 4 et Xbox One, le hack'n slashdoit encore sortir sur Switch et THQ Nordic nous indique à ce propos que le lancement interviendra le 31 juillet prochain, sans collector mais avec néanmoins une version boîte.En voici un trailer, avec la promesse de quelques améliorations sur l'interface.