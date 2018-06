Trois persos de plus pour One Piece : World Seeker Trois persos de plus pour One Piece : World Seeker

Toujours non daté hormis pour un vague 2018 (gageons que l'E3 apportera l'information en question), One Piece : World Seeker vient s'afficher brièvement dans les pages du dernier Jump.



S'il faudra attendre encore un peu avant de découvrir des visuels de meilleure qualité, on a au moins la confirmation de trois personnages supplémentaires au casting avec Crocodile, l'Amiral en Chef Sakazuki et le désormais renégat Kuzan.



Rappelons tout de même que, sauf surprise (du genre un mode annexe, seul Luffy sera jouable dans ce jeu d'aventure en monde ouvert.