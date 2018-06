[LEAK] Just Cause 4 se confirme doucement [LEAK] Just Cause 4 se confirme doucement

Le leak de Walmart fut énorme mais il y a néanmoins des choses qui semblaient invraisemblables. Just Cause 4 par exemple. Avalanche Studios est déjà occupé sur Rage 2 et son récemment annoncé Generation Zero, et même si rien n'empêche Square Enix de chapeauter un autre éditeur, il faut dire que...



Ah, Steam vient de carrément leaker la fiche du jeu avec même le logo officiel. Bon.



On peut du coup rappeler que parmi les dernières choses proposées par Walmart, on pouvait voir du Gears of War 5 et des versions Xbox One de FFVII Remake et Dragon Quest (sans plus de précisions mais supposé être le XI).