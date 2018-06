Analyse : Pour Y.Guillemot, il ne reste qu'une génération avant de passer au tout streaming Analyse : Pour Y.Guillemot, il ne reste qu'une génération avant de passer au tout streaming

Le Cloud Gaming est encore loin d'être une norme sur le marché entre un PS Now qui ne trouve pas son public et quelques rares tentatives sur le marché japonais, notamment au niveau de la Switch qui a pu accueillir Phantasy Star Online 2 et Resident Evil 7 de cette façon.



Mais tout cela n'est que prémices d'un futur dont il ne faut pas détourner le regard, et Yves Guillemot (patron d'Ubisoft) joue les analystes auprès de Variety en déclarant sans détour que la prochaine génération de consoles sera la dernière avant de passer à autre chose.



« Il y a de grandes chances que, pas à pas, nous finissions par voir de moins en moins de hardware. Avec le temps, le streaming va devenir très accessible pour beaucoup de joueurs et permettra de ne plus avoir besoin d'un hardware puissant à la maison. »



« Il y aura une autre génération de consoles mais je pense qu'après ça, tout le monde passera au streaming. »



Les anti-dématérialisés grincent déjà des dents mais pour Guillemot, il s'agit surtout d'une énorme opportunité pour l'industrie. Les AAA sont de plus en plus coûteux et se désolidariser de hardware va permettre de propulser le marché à un niveau encore jamais atteint car désormais, tout le monde pourra accéder à n'importe quel jeu dès lors qu'il possédera une bonne connexion et un écran quel qu'il soit, juste une télé ou un appareil mobile.



Nul doute que la prochaine génération commencera à dresser la feuille de route et à voir donc à quoi ressemblera le marché du JV dans un peu plus de dix ans.