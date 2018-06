Persona 3 & 5 Dancing : l'occident en vue Persona 3 & 5 Dancing : l'occident en vue

SEGA évidemment présent à l'E3 2018 avec son propre stand fait de quelques jeux jouables, tout en emmenant dans ses valises un certain Atlus qui a apparemment des choses à annoncer.



Jouables :

- Shining Resonance Refrain

- Team Sonic Racing

- Valkyria Chronicles 4

- Yakuza Kiwami 2



Non jouable :

- Total War : Three Kingdoms



Atlus :

- Nouveau trailer de Catherine : Full Body

- 2 annonces



Pas besoin d'être un fin analyste pour déduire que les deux annonces en question seront, sauf surprise, Persona 3 Dancing et Persona 5 Dancing, disponibles depuis peu au Japon et encore jamais officialisé chez nous.