NieR Automata passe maintenant les 3 millions NieR Automata passe maintenant les 3 millions

L'effet de bouche-à-oreille se poursuit pour NieR Automata qui vient de franchir le cap des 3 millions d'exemplaires distribués à travers le monde, soit 500.000 de plus qu'il y a trois mois.



L'indéniable gros succès surprise de Yoko Taro (même lui n'y croyait pas) continue donc de faire les beaux jours de Square Enix qui a déjà confirmé il y a un an la forte possibilité de nouveaux projets autour de la licence, tandis qu'il se murmure chez les sources de nos confrères de JV.com l'arrivée prochaine d'un portage Xbox One.