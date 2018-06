Pokémon 2019 : la 8G se confirme Pokémon 2019 : la 8G se confirme

Sans grande surprise il faut le reconnaître, Tsunekazu Ishihara (PDG de la Pokémon Company) a confirmé à demi-mot que le prochain gros RPG Pokémon à venir sur Switch fin 2019 sera bien la 8ème Génération puisqu'il y aura on nous dit 'de nombreux Pokémons inédits'.



Au moins, pour ceux qui commençaient à miser une pièce sur un éventuel remake de Diamant & Perle, vous savez maintenant à quoi vous attendre.



Hormis cela, on nous ressort que le jeu sera totalement nouveau, n'aura aucun rapport avec Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli et qu'il aura le meilleur rendu graphique de la série, ce qui est somme toute un peu logique.



En revanche, Ishihara ne semble toujours pas chaud à vouloir aborder le cas du monde ouvert, estimant que même si la casualisation sera du coté de Let's Go, la franchise se doit de rester accessible pour tous les publics. De quoi comprendre que chez Game Freak, open-world doit rimer avec hardcore gamers.