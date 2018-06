Blizzard recrute large pour le prochain Diablo Blizzard recrute large pour le prochain Diablo

Même si le titre parvient à remonter de temps à autre dans l'actualité, avec notamment la sortie en fin de mois d'une nouvelle édition PS4/One (sans parler d'une rumeur pour la Switch), Diablo III n'a aucune chance d'avoir la longévité exemplaire du deuxième épisode qui aura réussi à tenir 12 ans sur le marché avant de voir son successeur débouler.



Diablo III, ça fait déjà six ans mine de rien mais le bout commence à être atteint et Blizzard le sait bien en venant de rajouter des offres de recrutement très claires : non seulement il est dit qu'il s'agira d'un projet Diablo encore non annoncé, mais le descriptif de chaque poste (demandant notamment la création de donjons et d'assets) laisse entendre qu'il s'agira bien d'un jeu inédit et non pas d'un quelconque remake.



De là à pouvoir estimer quand tombera l'annonce.