Crash Trilogy : un deuxième niveau bonus en vue

Quelques temps après la sortie de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy sur PlayStation 4, les développeurs se sont permis d'ajouter un niveau supplémentaire (Stormy Ascent) supprimé du premier épisode d'origine sur PS1.



Et alors que les versions PC, One & Switch doivent arriver à la toute fin du mois, voilà que l'un des revendeurs brésiliens postent la jaquette du jeu qui fait mention de non pas un mais deux niveaux bonus. Pas d'informations en revanche concernant ce « Future Tense ».