Square Enix : l'équipe d'Octopath Traveler déjà sur d'autres projets Switch

Entre quelques multi-supports quand ce n'est pas du portage, Octopath Traveler se placera prochainement comme la « vraie » première exclusivité de Square Enix sur Nintendo Switch. Et si l'on en croit Game Informer, cela sera loin d'être la dernière.



Le producteur Tomoya Asano a en effet déclaré que l'équipe en charge du projet précité était maintenant considéré comme une sorte de « Division Switch » dont le but est de concevoir de nouveaux titres à l'attention de la dernière de Nintendo. Il va jusqu'à rajouter que de futures annonces ne dépendront pas du succès d'Octopath Traveler puisqu'il y a déjà des débuts de chantiers en cours, mais avec le besoin « d'attendre un peu plus longtemps ». Un terme qui peut autant signifier semaine, mois ou années pour un éditeur japonais.



On rappelle que Octopath Traveler est de toute façon sur le point de passer GOLD, le titre sortant le 13 juillet prochain sur tous les territoires.