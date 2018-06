Cyberpunk 2077 : CD Projekt prépare son E3 Cyberpunk 2077 : CD Projekt prépare son E3

Pile dans les temps (vous savez que c'est l'E3 dans quelques jours ?), CD Project Red vient enfin de déposer officiellement la marque Cyberpunk 2077, ce qui prouve une fois de plus qu'il est enfin l'heure de montrer à quoi ressemblera le prochain gros AAA du studio.



Et à ce propos, Gematsu confirme l'une des dernières rumeurs : le studio a proposé des RDV d'une heure à la presse durant cet E3 2018. Du behind-close-door pour montrer bien des choses, et il est probable que le reste du peuple aura droit d'en grignoter quelques morceaux par la suite.