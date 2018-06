E3 : un N-Direct 100% consacré à la Switch E3 : un N-Direct 100% consacré à la Switch

Nintendo précise rapidement ses plans concernant son show de l'E3 en donnant quelques indications qui tiennent de la logique mais une confirmation ne fait pas forcément de mal : le Nintendo Direct qui se tiendra mardi prochain à 18h00 (et qui devrait durer 30 minutes selon NicoNico) n'abordera que des jeux Switch : ni 3DS ni mobile ne seront au rendez-vous. Notez que cela n'empêchera pas la possibilité d'actu pour la (vieille) portable, ne serait-ce que sur le Treehouse.



Hormis cela, l'éditeur précise que sa vidéo qui verra apparaître Masahiro Sakurai (quelle surprise !) se consacrera « avant tout » aux jeux de 2018, ce qui n'empêchera donc pas un léger regard vers l'horizon plus lointain. Et ça tombe bien vu les cartouches déjà attendues pour 2019 voir au-delà.