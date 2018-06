Red Dead Redemption 2 et ses éditions spéciales Red Dead Redemption 2 et ses éditions spéciales

Avec une date de sortie déjà fixée depuis quelques semaines, Rockstar se décide à ouvrir la voie des précommandes pour Red Dead Redemption 2 avec pas moins de quatre édition en comptant évidemment la standard.



Les autres demanderont de faire suer un peu plus la carte-bleue avec ce qu'il faut de bonus à gratter pour pouvoir démarrer l'aventure avec quelques ajouts en stock.



Les bonus de précommandes



- Le jeu

- Cheval de Guerre

- Kit de Survie

- Du cash pour le mode histoire

- 1 million de dollars pour GTA Online (2 millions si édition Ultime)

- Une carte au trésor (préco avant le 1er août)



Edition Spéciale (84,99€)



- Une mission de braquage

- Un repaire de bandits

- Un cheval noir

- Un talisman (*)

- Un médaillon (**)

- Divers améliorations et bonus (***)

- Une nouvelle tenue

- Accès à des armes supplémentaires



Edition Ultime (99,99€)



- Le contenu de l'édition spéciale

- Des bonus pour le online dont des tenues, des bonus de rang (****), un cheval, un thème de camp Survie et des armes supplémentaires



(*) Amélioration de la détection

(**) Diminution des dégâts

(***) Plus de gains lors des braquages et la ventes de peaux

(****) Aide d'xp pour atteindre plus vite le rang 25



Notons enfin la présence d'un collector bien fourni à 99,99€ : le prix n'est pas une erreur, c'est juste que le jeu n'est pas inclus à l'intérieur.