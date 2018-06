Hitman : IO nous tease une annonce pour jeudi

La Definitive Edition du dernierétant disponible depuis plus de deux semaines, le temps semble venu pour aborder enfin la suite des aventures du tueur chauve (donc forcément très charismatique).Un petit tour sur le compte Twitter de la licence () permet de découvrir un petit teasing et plus précisément un rendez-vous donné pour ce jeudi 7 juin à on ne sait encore quelle heure.Si tout se passe bien, on pourrait donc avoir cette semaine la confirmation de la Saison 2, prévue de longue date avant divers changements de plans en cours de route (l'équipe ayant acquis entre temps sa pleine indépendance).