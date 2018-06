Promis : Kingdom Hearts III ne sera pas reporté Promis : Kingdom Hearts III ne sera pas reporté

Les reports se sont enchaînés depuis quelques semaines, que cela soit la cause ou non d'un certain jeu Rockstar, et c'est pour cela qu'il faudra désormais attendre 2019 pour Skull & Bones, The Wolf Among Us 2, Shenmue III, peut-être Crackdown 3 ainsi qu'un gros AAA Take-Two qui ne veut pas dire officiellement son nom (Borderlands 3).



Mais que les fans de Sora & co se rassurent : dans son dernier rapport fiscal publié tout juste à l'instant, Square Enix assure que le lancement de Kingdom Hearts III est maintenu pour cette fin d'année (avec une probable date à l'E3), et qu'il s'agira d'un des gros morceaux de 2018 aux cotés de Shadow of the Tomb Raider et Dragon Quest XI (Octopath Traveler est on rappelle édité par Nintendo en occident).



Si l'on ne préfère pas se poser la moindre question concernant FFVII Remake, on se demande tout de même où est passé Left Alive, pourtant prévu à la base pour cette année.