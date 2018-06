Lords of the Fallen 2 : mort mais ressuscité Lords of the Fallen 2 : mort mais ressuscité

Alors que The Surge 2 (Deck13) sera officiellement dévoilé plus en détails durant cet E3, CI Games annonce que Lords of Fallen 2 est lui toujours en vie, mais il va falloir patienter puisque l'on vient d'apprendre que le développement fut annulé un certain temps sans que le public n'ait été mis au courant.



L'éditeur a en effet trouvé un nouveau studio pour se charger de cette suite, et plus précisément « Defiant », un nouveau groupe fondé en 2016 par Dacid Grijns, ancien chef de projet chez Avalanche Studios ayant notamment bossé sur Just Cause 3. D'autres « vétérans de l'industrie » sont au rapport sans que le communiqué précise l'identité de chacun.



Laissons leur maintenant le temps.