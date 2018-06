Le nom de domaine Devil May Cry 5 enregistré Le nom de domaine Devil May Cry 5 enregistré

A force de pousser les indices, les choses vont bien finir par se concrétiser et voilà que le nom de domaine « Devilmaycry5.com » vient d'être enregistré par l'institut japonais GMO Internet, ces derniers étant en lien direct avec Capcom et ayant déjà fait de même par le passé avec Monster Hunter World et Resident Evil 7. Notons également que le nom de domaine ResidentEvil2.com, en vogue depuis 1997 (un an avant la sortie de l'original) a été mis à jour le 22 avril dernier.



Pas grand-chose donc mais suffisant pour gonfler les espoirs quant à une pleine révélation de Devil May Cry V et Resident Evil 2 Remake la semaine prochaine durant l'E3 2018, Capcom ayant justement deux projets AAA à sortir sur le marché avant le 31 mars 2019. On croise les doigts.