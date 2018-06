Limited Run Games : une conférence à l'E3 Limited Run Games : une conférence à l'E3

On pensait avoir bouclé le programme des conférences E3 mais voilà que Limited Run Games s'invite dans la danse en annonçant la tenue de son propre show le 11 juin à 21h00, à suivre en direct sur Twitch.



De quoi intéressés les anti-dématérialisés puisque le groupe s'est spécialisé dans l'édition boîte (en nombre néanmoins limité) de titres indés sur PlayStation 4, Switch et PS Vita. Notons d'ailleurs que cette dernière disparaîtra du catalogue de l'éditeur dans à peu près un an, faute de pouvoir commander de nouvelles cartouches à Sony.