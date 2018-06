[RAPPEL] Le programme de l'E3 2018 [RAPPEL] Le programme de l'E3 2018

A ceux qui n'ont pas suivi les diverses annonces de conférence mais qui veulent impérativement être au rendez-vous pour savoir l'essentiel de l'actualité E3 2018, quitte à veiller parfois très tard, voici un dernier résumé du programme à quelques jours de l'ouverture des hostilités, dans l'ordre de programmation.



(Les horaires sont bien évidemment livrées avec heure FR)





ELECTRONIC ARTS

- Samedi 9 juin à 20h00

- Ce que l'on en sait : Battlefield V, Anthem, la gamme EA Sports…

- Ce qui est probable : un point sur les jeux Star Wars



MICROSOFT

- Dimanche 10 juin à 22h00

- Ce que l'on en sait : au moins le nouveau Forza Horizon et Crackdown 3

- Ce qui est en rumeur : nouveaux projets Gears of War, Fable 4...



BETHESDA

- Lundi 11 juin à 03h30

- Ce que l'on en sait : Rage 2 et Fallout 76

- Ce que l'on espère : la nouvelle IP RPG



DEVOLVER DIGITAL

- Lundi 11 juin à 05h00

- Ce que l'on en sait : au moins Serious Sam 4

- Ce que l'on espère : un show toujours aussi WTF



SQUARE ENIX

- Lundi 11 juin à 19h00 (Showcase vidéo)

- Ce qui est probable : Kingdom Hearts III, Shadow of the Tomb Raider, Dragon Quest XI…

- Ce que l'on espère : des nouvelles de Left Alive et FFVII Remake



UBISOFT

- Lundi 11 juin à 22h00

- Ce que l'on en sait : The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Beyond Good & Evil 2, Skull & Bones, Starlink…

- Ce que l'on espère : que le One More Thing ne sera pas leaké avant



PC GAMING SHOW

- Mardi 12 juin à minuit

- Ce que l'on en sait : rien hormis la présence de Square Enix, Crytek, Double Fine, Frontier Developments, Oculus, Starbreeze, Team17 et bien d'autres.



SONY

- Mardi 12 juin à 03h00

- Ce que l'on en sait : Spider-Man, The Last of Us II, Death Stranding et Ghost of Tsushima

- Ce qui est probable : des nouvelles de Medievil, Days Gone, Blood & Truth, Concrete Genie...



NINTENDO

- Mardi 12 juin 18h00 (Nintendo Direct)

- Ce que l'on en sait : Smash Bros

- Ce qui est probable : Fire Emblem, Pokémon Let's Go, Yoshi…

- Ce qui est en rumeur : Starfox Grand Prix





Parmi les quelques espoirs de l'ordre du possible :



- Que Cyberpunk 2077 soit présent

- Que Dying Light 2 soit annoncé

- Que Capcom dévoile ses deux projets dont RE2 Remake

- Qu'il y ait une annonce pour le show des 20 ans de Grim Fandango

- Que Walking Dead Saison 4 se montre enfin

- Que From Software lâche un truc sur Shadow Die Twice