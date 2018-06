Assassin's Creed Odyssey : quelques petites infos

Pleinement officiel depuis vendredi matin, Ubisoft n'ayant pas d'autres choix que de réagir devant un torrent de leaks impossible à contenir,continue de se parer de nouvelles informations, permettant d'avoir quelques précisions ce qui était déjà connu.- L'équipe derrière le projet est celle d'Ubisoft Montréal, et plus précisément la team derrière- Elle est soutenue par Ubisoft Annecy, qui s'est récemment illustrée surmais a déjà planché sur d'autres(notamment les composantes multi).- Le développement a démarré en même temps que celui d', ce qui lui offre un an de plus au compteur.- Pour les deux personnages principaux (homme et femme), il s'agira dans les deux cas de descendants de Leonidas 1er, roi des Spartes (suffisamment illustré dans un certain).- Il sera conseillé de faire les deux scénarios (indépendants on rappelle) pour connaître toute l'histoire.Voilà, rendez-vous maintenant dans une dizaine de jours pour en voir plus, sauf si bien sûr d'autres leaks tombent entre temps.