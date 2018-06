Fighting EX Layer trouve sa date de sortie Fighting EX Layer trouve sa date de sortie

C'était promis pour juin, et Arika tient parole en annonçant que son Fighting Ex Layer arrivera donc exclusivement sur le PlayStation Store le 28 juin quel que soit le territoire.



Si le titre peut attiser la curiosité des fans de baston, il faudra toujours faire avec un tarif qui tient plus du soutien envers le studio que quelque chose dans les normes actuelles : à 39,99€ la version Light et 59,99€ l'édition normale (5 decks Gouki dans la première et 15 dans la seconde), cela restera cher aux yeux de beaucoup quand on sait qu'il n'y aura que 12 personnages au lancement, sans même savoir si les suivants seront payants, aucune version boîte et uniquement des textes US.