GungHo Online : une annonce Switch à l'E3

Gungho Online Entertainment sera présent à l'E3 2018 avec don son sac du jeu mobile, également un portage Switch de(voir vidéo ci-dessous)… mais aussi une « annonce majeure » pour la dernière de Nintendo.Avant de vous enflammer un peu trop vite, on tient tout de même à vous rappeler qu'il y a un an, l'éditeur signalait justement avoir un projet Switch en préparation en apportant les points suivants :- jeu d'action pour tous les âges- ton léger et couvert d'humour- style de gameplay jamais vu auparavant- nouvelle licenceA suivre donc.