Disaster Report 4 Plus redonne quelques nouvelles

Trois ans après son annonce sur PS4, et bien plus si on prend en compte qu'il s'agissait d'un jeu PS3 (annulé un temps après la catastrophe de Fukushima),devrait enfin arriver cette année au Japon sur PS4.De nouveaux visuels sont présentés ci-dessous, montrant tout de même une évolution graphique qui fait plaisir à voir quand on se souvient de ce qui était promis, en rajoutant que les trois dernières images sont dédiées au mode PlayStation VR (n'oubliez pas que la résolution du casque sera loin d'offrir ce résultat).En petit rappel, il s'agira toujours d'un jeu de survie avec le besoin de gérer sa faim et sa fatigue tout en collaborant avec divers personnages (une soixantaine annoncée), chacun ayant sa propre petite histoire.