Fear the Wolves : premières images

Focus Home vient redonner quelques nouvelles de Fear the Wolves, le Battle Royale de Vostok Games (studio composé par des anciens de Stalker) qui essaiera de se démarquer du paysage de plus en plus envahi avec son contexte, donc Tchernobyl, le coup du cycle jour/nuit, la météo dynamique, les zones de radioactivité qui demanderont d'utiliser au préalable un équipement de protection, ainsi que la présence de créatures IA qui viendront embêter les joueurs.



Pour le reste, on connaît la formule : 100 joueurs parachutés dans une zone de combat, et un seul survivant en fin de partie.



Le titre sortira cette année sur PC, « plus tard » sur consoles, et nous aurons un aperçu plus complet durant l'E3 2018.