Charts Japon : la Switch garde son avance

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 21 au 27 mai 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Les semaines se suivent et se ressemblent avec toujours une Switch en première place qui comme à chaque fois réduit doucement l'écart avec le LTD PS4 avec 20.000 unités vendues de plus. La sortie du modèle sans dock n'a d'ailleurs pas changé quoi que ce soit (il faut dire qu'il s'agit encore d'une exclue Nintendo Store) et à voir dans les prochains rapports si l'annonce du derniermotive les fans à prendre de l'avance.