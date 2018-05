Charts Japon : petit record pour Quantic Dream

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 21 au 27 mai 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Par son statut de remaster,premier du nom ne pouvait prétendre faire aussi bien que le III mais le titre s'en sort plutôt bien avec plus de 70.000 hors dématérialisé, ce qui est déjà bien mieux que le portage dequi avait attiré moins de 20.000 intéressés sur PS4.Coté, difficile de parler de gros succès car même en combinant les différents packs et versions, on tourne donc à quelques 140.000 exemplaires pour trois jeux, alors queétait parvenu à faire 95.000 à lui seul il y a quelques années, et sur un seul support.En revanche, les félicitations sont indéniablement pour: même si le nombre reste faible (moins de 40.000 hors dématérialisé), cela reste le meilleur lancement japonais pour un jeu Quantic Dream, devant(26.000) et(22.000).