Une 2DS XL Collector pour Zelda ALBW Une 2DS XL Collector pour Zelda ALBW

Sans raison particulière hormis l'indécent soutien envers une machine dont on aurait pu parier une mise à mort depuis un an, la Nintendo 2DS XL accueillera un nouveau modèle collector le 2 juillet pour 159,99$, aux couleurs du très bon mais pas trop récent The Legend of Zelda : A Link Between Worlds (le titre sera d'ailleurs pré-téléchargé dans la console).



A ceux qui seraient capables de craquer pour la bête, sachez tout de même qu'il s'agit d'une exclusivité GameStop et l'on ignore donc si l'Europe sera concernée un jour ou l'autre par cette « Hylian Shield Edition ». Si cela arrive, il faudra donc obligatoirement vous tourner vers Micromania.