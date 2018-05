S.T.A.L.K.E.R. 2 cherche encore son éditeur S.T.A.L.K.E.R. 2 cherche encore son éditeur

Il y a quelques jours, GSC Games World nous annonçait STALKER 2 par la voix de son boss Sergiy Grygorovych, sans nous faire oublier que c'était en fait la deuxième fois qu'on nous faisait le coup, la première étant en 2010 avant l'annulation provisoire du projet dû à divers problèmes (une fermeture du studio puis sa résurrection notamment).



Bref, si vous trouviez que 2021 (la date promise), ça faisait loin, sachez que l'on risque d'attendre encore plus en apprenant que l'annonce visiblement très prématurée n'avait en fait qu'un seul but : anticiper la recherche d'un potentiel éditeur durant l'E3.



On repart au moins avec le fait que cette suite « devrait » tourner sous Unreal Engine (pas sûr) et qu'une partie de l'équipe sur le chantier vient du premier épisode.