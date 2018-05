Après Rage 2, encore un teaser pour Bethesda Après Rage 2, encore un teaser pour Bethesda

Après avoir teasé un moment son Rage 2, confirmé depuis, voilà que Bethesda semble recommencer avec un second visuel (voir ci-dessous) pour le moins éloquent si vous connaissez la franchise Fallout.



On pourrait croire que c'est un peu précipité par rapport à Fallout 4 mais ce dernier a bientôt trois ans et quand on y repense, il n'y a eu que deux ans d'écart entre Fallout 3 et Fallout New Vegas.



A suivre donc, vu que l'éditeur nous promet du très lourd pour cet E3.





(Note : mais qui sait, ça peut tout aussi bien être un portage de Fallout 4 sur Switch)