Pokémon : une grosse annonce ce jeudi Pokémon : une grosse annonce ce jeudi

A force d'en parler, le premier « vrai » Pokémon sur Switch va bien finir par pointer le bout de son museau et justement, alors que certains insiders promettaient des choses concrètes avant la fin du mois, voilà que l'émission japonaise Oha Suta déclare qu'une annonce officielle sera faite le 31 mai , du genre « choc au niveau mondial » et donc la possibilité d'être « témoin de la naissance d'une nouvelle ère dans l'histoire de Pokémon ».



En plus de cela, l'émission devrait également apporter de nouvelles informations sur l'anime, ce qui n'a rien de surprenant pour une licence cross-média.



En prenant en compte le décalage horaire, nous devrions donc savoir de quoi il en retourne dans la nuit de mercredi à jeudi, peu après minuit.