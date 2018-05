SuperHot : un portage Switch en vue SuperHot : un portage Switch en vue

Maintenant disponible un peu partout (on parle même d'un portage de la version VR sur One à l'avenir), Superhot n'avait pas sa place sur Switch aux dires même de l'équipe qui, il y a encore un an, affirmait que le manque de puissance de la machine n'aiderait pas pour faciliter une version « hybride ».



Mais ça, c'était avant. On ignore si c'est les ventes de la dernière de Nintendo qui ont poussé les développeurs à changer d'avis, mais toujours est-il que des tests ont été effectués en interne et visiblement, le résultat est assez satisfaisant.



Le directeur créatif Piotr Iwanicki avoue qu'il a tendance à parler un peu trop vite et sans pouvoir clairement officialiser le portage, il estime que « cela devrait arriver » un jour ou l'autre.



On rappelle en attendant qu'un nouvel épisode débarquera prochainement, au Japon en premier lieu puisque cette sorte d'extension stand-alone prendra pour cadre l'archipel avec de nouvelles armes et décors associés.