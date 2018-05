Oddworld Soulstorm prend RDV le 19 juin Oddworld Soulstorm prend RDV le 19 juin

Le 20 mars dernier se devait être un rendez-vous important pour les fans de la franchise Oddworld. Mais l'annonce n'était finalement que pour une édition collector des deux premiers épisodes (sur PC) via Kickstarter, dont la campagne fut d'ailleurs couronné de succès : £154.000 récoltés sur les 45.000 souhaités.



Mais l'heure est enfin à la suite du programme puisque le développeur nous donne un autre RDV avec cette fois du concret : Oddworld Soulstorm, remake de L'Exode d'Abe, sera enfin dévoilé le 19 juin en fin de journée à l'occasion d'une petite conférence Unity.



Faisant suite à New ‘N' Tasty, le titre sortira sur PC et consoles à une date encore non spécifiée.