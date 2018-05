1 million de joueurs pour State of Decay 2

Même s'il est loin de faire l'unanimité,aura néanmoins réussi à attirer de nombreux curieux puisque Microsoft revendique un million de joueurs pour la première semaine sur le marché (PC et Xbox One). Il faudra malheureusement se contenter de ce chiffre, l'éditeur proposant encore moins de détails que pour le premier bilan de, et l'on ignore toujours quel est la part réel du Xbox Game Pass, notamment entre ceux qui ont lâché la carte bleue pour s'abonner, et ceux qui se sont contentés de bénéficier des 15 jours gratuits s'ils ne l'avaient pas encore fait jusque là.Aaron Greenberg tient au moins à dire que la priorité actuelle était les patchs à venir, avec corrections de bugs, serveurs plus stables, amélioration de l'interface et ajout de contenu (en plus des deux extensions payantes à venir).