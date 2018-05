Xbox Game Pass : le programme de juin

Avec un nombre conséquent de jeux retirés le 1er juin sur le Xbox Game Pass (21 en tout), on pouvait penser que la nouvelle fournée du mois rétablirait l'équilibre mais il faudra malheureusement se contenter de six nouveaux titres seulement, en gardant néanmoins espoir pour quelques surprises en pleine conférence E3 : on rappelle queest teasé pour le service depuis quelques semaines.Six jeux donc, tous sur Xbox One cette fois et incluantqui sera donc offert le jour même de sa sortie.