Ni No Kuni II : 900.000 unités écoulées

Level-5 aura réussi son coup avec Ni No Kuni II : Revenant Kingdom, le studio annonçant avoir écoulé 900.000 exemplaires dans le monde en deux mois, ce chiffre cumulant expéditions physiques et ventes dématérialisées.



Il y a donc bon espoir pour que ce deuxième épisode atteigne voir dépasse les ventes du premier, et à ce propos, sachez que la série atteint désormais le total de 2,8 millions d'exemplaires écoulés, incluant la version DS du premier (jamais sorti du Japon).



(Source : 4Gamer)