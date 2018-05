E3 2018 : Ubisoft dévoile son planning E3 2018 : Ubisoft dévoile son planning

Ubisoft vient de lâcher son planning officiel de l'E3 2018 avec en ligne de mire la conférence qui se tiendra lundi 11 juin à 22h00, mais également une liste non-exhaustive de six jeux qui ne comptent pas les annonces dont l'habituel « One More Thing ».



- The Division 2

- Skull & Bones

- Beyond Good & Evil 2

- For Honor (pour le suivi)

- Starlink (le jeu à figurines)

- Transference (le trip narratif en VR)



Parmi les annonces, on peut bien évidemment compter sur Just Dance en espérant surtout un Splinter Cell, ainsi que Watch Dogs 3 déjà teasé de manière détournée.