Sea of Thieves : des précisions sur le suivi

Déjà évoqué, la feuille de route de Sea of Thieves se peaufine un peu avec l'ajout de nouvelles informations concernant le premier DLC « The Hungering Deep » (gratuit, comme ceux à venir). Un contenu qui sortira le 29 mai et qui se divisera dans les faits en deux points :



- un event limité dans les temps (sans plus de précisions) avec le besoin de faire des quêtes pour retrouver un certain Merrick et affronter son ennemi, le tout pour repartir avec ce qu'il faut de trésor.

- du nouveau contenu accessible sans limitation de temps, comme une nouvelle bestiole sous-marine de taille impressionnante, un nouvel instrument, et divers skins (tatouages, cicatrices, drapeaux…).



Si l'on savait déjà à quoi s'attendre du contenu à venir cet été avec les DLC « Cursed Sails » (nouveau type de bateau et nouvel ennemi) et « Forsaken Shores » (véritable extension avec nouvelle zone), le site officiel indique maintenant que trois nouveaux DLC arriveront en fin d'année pour prouver que le suivi sera au rendez-vous, en ajoutant qu'à l'instar de « The Hungering Deep », chaque contenu coïncidera avec le lancement d'un nouvel event.