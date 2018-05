John Kodera : quand Sony recommence à parler du marché des portables John Kodera : quand Sony recommence à parler du marché des portables

A quoi pourrait ressembler la PlayStation 5 ? C'est la question qui commence logiquement à se poser après les propos suffisamment éloquents de John Kodera, nouveau président de Sony Interactive Entertainment, qui après avoir indiqué que la PS4 abordait la dernière phase de sa carrière, se permet cette fois de lâcher les premiers indices sur l'avenir.



Lors d'une interview accordée à Bloomberg, l'homme a notamment surpris en parlant d'un secteur que l'on pensait être désormais une zone noire de Sony : le marché portable. Reconnaissant l'échec de la Vita, Kodera admet que Sony a rapidement jeté l'éponge en occident en estimant que ce secteur appartenait désormais aux smartphones, avant d'être surpris (comme bien d'autres) devant le succès de la Nintendo Switch.



En indiquant clairement qu'il n'y a plus forcément besoin de séparer consoles de salon et portabilité, mais également que consoles et internet forment désormais un tout, on peut conclure que Sony a de nouveaux objectifs précis même s'il est difficile de pouvoir imaginer concrètement à quoi ressemblera la prochaine génération. Une PS5 façon Switch ? Une nouvelle portable directement connectée à la PS5 avec mise en avant du cloud-gaming ? Un renforcement de la gamme Playlink ?



Début de réponses dans probablement deux ans.