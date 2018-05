Kingdom Come : la feuille de route (DLC) Kingdom Come : la feuille de route (DLC)

Le plus gros des bugs ayant été corrigé, et il fallu beaucoup de travail pour en arriver là, Kingdom Come : Deliverance peut enfin aborder l'étape de son suivi avec une feuille de route délivré à l'instant par Warhorse.



Pour 2018, nous aurons donc :

- Trois DLC scénarisés (payants)

- Un mode de difficulté Hardcore

- La possibilité de combattre en tournoi

- L'arrivée des mods sur PC

- Deux vidéos dont un making-of



Et pour 2019 :

- Quatrième et dernier DLC, où l'on devrait jouer une femme