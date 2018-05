Curse of the Moon en retard sur One & 3DS Curse of the Moon en retard sur One & 3DS

Inti Creates vient présenter ses excuses aux joueurs Nintendo 3DS et Xbox One qui comptaient se lancer dès demain sur Bloodstained : Curse of the Moon (petit épisode 2D façon Nes en attenant le vrai jeu cette année) : à cause d'une mauvaise prise en compte du temps de validation, propre à chaque support, le titre n'arrivera sur la vieille portable de Nintendo que le 31 mai, tandis que ceux qui tournent sur la machine de Microsoft attendront le 6 juin.



Les autres (PC, PS4, Switch et Vita) ont toujours rendez-vous pour demain pour découvrir ce produit vendu 9,99€.