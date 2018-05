Vers une version PC de Sunset Overdrive Vers une version PC de Sunset Overdrive

L'un des rares jeux encore exclusifs à la Xbox One ne devrait plus l'être encore très longtemps : l'organisme de classification coréen vient de lister une version PC de Sunset Overdrive, ce qui est généralement un indicateur très fiable pour une future annonce.



Reste donc à en attendre la confirmation de la part d'Insomniac, pendant que les plus optimistes y verront un signe pour relancer la licence avant une potentielle suite (le chantier de Spider-Man arrivant bientôt à terme).