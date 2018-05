Avalanche se renforce sur le multijoueur Avalanche se renforce sur le multijoueur

Plus tôt dans la journée, Avalanche Studios annonçait agrandir ses troupes avec l'ouverture d'un troisième studio. Ainsi, après la maison-mère à Stockholm (Mad Max) et la filiale à New York (Just Cause 3, c'est de nouveau du coté de la Suède et plus précisément dans la ville de Malmö que prend naissance le simplement nommé « Avalanche Studios Malmö », dans le but de concevoir des projets de moindre envergure mais qui permettent toujours de renforcer le catalogue d'un développeur, comme pour Renegade Ops il y a déjà 7 ans.



Ce n'est pas la seule actualité d'Avalanche en ce jour puisque c'est via une offre d'emploi que l'on découvre l'appel pour trouver un « Senior Multiplayer Programmer » avec un descriptif suffisamment clair : les prochains jeux du studio proposeront à chaque fois une composante multijoueur.



De quoi penser au cas Rage 2 (où le trailer d'annonce laissait entendre quelques possibilités à ce sujet), et pourquoi pas un futur Just Cause 4.