ZOE 2 : la démo dès demain (et en VR) ZOE 2 : la démo dès demain (et en VR)

Nous savions qu'il y aurait une démo jouable pour le remaster de Zone of the Enders : The 2nd Runner, et nous apprenons maintenant qu'il n'y aura pas longtemps à attendre puisque cette version d'essai déboulera dès demain sur le PS Store, avec possibilité d'y jouer autant en standard qu'avec le PS VR.



Prévu pour le 6 septembre au prix de 29,99€, « ZOE2 » peut déjà être précommandé en dématérialisé pour bénéficier d'une réduction de 10 % si vous êtes abonnés PS Plus.