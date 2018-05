John Kodera (PDG SIE) : la PlayStation 4 aborde le dernier cycle de carrière John Kodera (PDG SIE) : la PlayStation 4 aborde le dernier cycle de carrière

Déjà évoqué à plusieurs reprises par bien des analystes, la situation actuelle de la PlayStation 4 est cette fois confirmée par John Kodera (PDG de Sony Interaction Entertainment) : la plus toute jeune console à succès commence à aborder la dernière étape de sa carrière. Le constructeur anticipe en effet un recul progressif des ventes dans les mois à venir, même si le CA ne devrait pas être trop impacté, notamment par les services comme le PS Plus.



Des déclarations faîtes aux investisseurs qui permettent également de préciser quelques points :



- Le plan de gestion actuel couvre jusqu'en mars 2021, pouvant laisser entendre un sursaut de la nouvelle génération peu avant, soit fin 2020 comme l'indique de nombreuses rumeurs.

- Bien que porté sur les nouvelles licences, les studios first-party de Sony se doivent également de rencontrer des succès suffisamment importants pour devenir de vraies franchises.

- Kodera reconnaît que la croissance du marché PS VR est inférieure aux prévisions, mais continuera de supporter cet hardware avec cette fois des objectifs « plus réalistes ».



Lancé en novembre 2013, la PS4 a atteint les 79 millions d'unités écoulées au 31 mars dernier.