WipEout Omega Collection s'offre une démo

Si vous n'avez pas encore craqué pour, sachez que Sony vient de mettre à disposition une démo jouable sur le PS Store (15Go environ) qui vous donnera accès à deux circuits et un unique vaisseau, en rajoutant qu'il sera possible de pratiquer l'expérience de manière classique ou en VR. Une bonne manière de vérifier si vous avez le coeur suffisamment accroché.Lancé il y a un an, cette compilation remixe de trois épisodes (HD, Fury et 2048) est vendu moins de 35€ en dématérialisé comme en physique.