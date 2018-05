Star Ocean : le prochain épisode envisagé, mais pas sans le studio tri-Ace Star Ocean : le prochain épisode envisagé, mais pas sans le studio tri-Ace

La tenue du Star Ocean FES 2018 était l'occasion d'avoir éventuellement droit à l'annonce d'un nouvel épisode, quelques années après Integrity and Faithlessness qui n'a pas rencontré un grand succès critique (commercial non plus d'ailleurs).



Mais il n'en fut rien, même si le producteur Shuichi Kobayashi n'a pas laissé les fans repartir sans espoir, attestant sans détour qu'un Star Ocean ne peut se faire sans tri-Ace, que la demande a été « parfaitement entendue » et qu'il est demandé de patienter un peu plus longtemps. De quoi sous-entendre qu'un nouveau projet est dans les tuyaux, mais peut-être que le studio (qui n'appartient pas à Square Enix on rappelle) est actuellement trop occupé sur autre chose.



En attendant, la série contenue de se reposer sur Star Ocean : Anamnesis, épisode mobile qui poursuit sa route depuis 18 mois au Japon.