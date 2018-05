Charts UK : Hyrule Warriors a fait son temps Charts UK : Hyrule Warriors a fait son temps

Comme chaque lundi, l'institut Chart-Track vient nous faire son rapport sur les ventes UK de la semaine dernière avec un God of War qui ne décolle plus de la première place où il est accroché depuis maintenant six semaines, un exploit qu'aucun jeu Sony n'a fait sur ce marché depuis The Last of Us en 2013.



Difficile d'imaginer en revanche que ce record sera battu avec les sorties conjointes cette semaine de Dark Souls Remastered, Detroit Become Human et State of Decay 2.



Deux autres choses à signaler :

- L'exploit ne peut toujours avoir lieu : contrairement à bien d'autres titres avant lui, Hyrule Warriors démarre deux fois moins bien sur Switch que sur Wii U (mais fait mieux que la version 3DS).

- Dragon's Crown Pro est le flop de la semaine (31ème place).



1. God of War (=)

2. FIFA 18 (+2)

3. Hyrule Warriors : Definitive Edition (N)

4. Donkey Kong Country : Tropical Freeze (-2)

5. Far Cry 5 (-2)

6. LEGO Marvel Super Heroes 2 (+2)

7. Assassin's Creed Origins (+1)

8. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

9. GTA V (=)

10. Call of Duty WWII (+6)