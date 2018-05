Octopath Traveler : nouvelles images Octopath Traveler : nouvelles images

Square Enix a diffusé de nouvelles images pour son RPG Octopath Traveler, accompagnées de quelques diverses informations sur le système de jeu, que l'on vous résume de suite :



- Pour les deux personnages révélés, Cyrus possède des compétences de mage noir avec trois éléments à sa disposition (feu, glace, foudre) en plus de quelques capacités d'attaque. Ophilia offrira elle un mixe entre des magies de soins et d'attaque via l'élément de lumière.

- Chaque classe possède ses armes associées : épée et lance pour l'épéiste, poignards pour danseur, lances pour marchand, haches pour soigneur, haches et arcs pour chasseur, épée et poignards pour voleurs, bâtons pour savant et prêtre.

- Dans le même ordre d'idée, chaque classe possède un attribut lui permettant de résister à un ou plusieurs éléments (et d'être plus puissant lorsqu'ils l'utilisent), excepté les épéistes qui sont « neutres ».

- Chaque personnage bénéfice de talents spéciaux, comme par exemple H'anit qui peut capturer des animaux et les utiles en combat, ou encore Therion qui (voleur oblige) a une compétence pour crocheter les coffres sur le terrain.

- Un des visuels ci-dessous nous permet de découvrir la World Map, découpée en huit régions pour autant de points de départ en fonction de votre choix en début d'aventure.



Octopath Traveler sortira le 13 juillet prochain sur Switch.