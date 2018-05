Une poignée de visuels pour Days Gone Une poignée de visuels pour Days Gone

Après avoir fait un gros plein d'informations et de vidéos chez Game Informer, Days Gone reste un peu dans l'actualité en accueillant cette dizaine d'images supplémentaires, fournies par Sony dans le cadre du prochain E3.



On ne sait d'ailleurs pas dans quelle mesure le titre sera mis en avant pour le salon de Los Angeles, le constructeur ayant spécifié que ce projet de Sony Bend ne ferait pas partie des « quatre jeux centraux » de sa conférence, et il est tout à fait possible que la prochaine vraie présentation ne tombe que pour la PGW ou le PSX, et ce afin de préparer le lancement prévu pour début 2019.



UPDATE



- Eurogamer confirme la présence d'une démo à l'E3.