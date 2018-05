E3 2018 : la conférence Devolver datée + rappel des horaires pour les autres

C'était le dernier qui manquait à l'appel et Devolver vient donc confirmer à son tour sa présence à l'E3 2018 au travers d'une conférence qui se tiendra dans la nuit de dimanche à lundi.Dans le cadre de ce « Devolver Digital Press Conference Cinematic Universe », l'éditeur s'excuse à l'avance du contenu, promet des révélations aussi étonnantes que la possibilité de payer ses micro-transactions directement en balançant l'argent sur l'écran, en rajoutant un peu de sang et pourquoi pas un mort. Bref, un show qui s'annonce aussi taré que l'année dernière et où les annonces deviennent presque secondaires.Samedi 9 juin (20h) : Conférence Electronic ArtsDimanche 10 juin (22h) : Conférence MicrosoftLundi 11 juin (3h30) : Conférence BethesdaLundi 11 juin (5h00) : Conférence DevolverLundi 11 juin (19h00) : Showcase Square EnixLundi 11 juin (22h00) : Conférence UbisoftMardi 12 juin (03h00) : Conférence SonyMardi 12 juin (18h00) : Nintendo Direct